Meghan Markle e il principe Harry, una decisione drastica: "Troppi insulti e offese"

11 gennaio 2021 a

a

a

Harry e Meghan lasciano i social network per via della quantità “insostenibile” di insulti e offese ricevute. Lo ha reso noto una fonte vicina ai duchi di Sussex, citata dal Sunday Times. La coppia non pubblica più nulla né su Facebook né su Twitter. E anche l'account Instagram Sussexroyal non posta contenuti ormai da diverso tempo. Si tratta del canale ufficiale della coppia, aperto un anno fa senza autorizzazione della Regina Elisabetta. Adesso i duchi non useranno più alcuna piattaforma né a titolo personale né per promuovere la loro fondazione, Archewell. Un vero e proprio colpo di scena, soprattutto perché Meghan Markle – prima di sposarsi con il principe Harry – vantava milioni di follower e post quotidiani. “I social media hanno provocato una crisi di odio, una crisi di salute mentale e una crisi della verità nel mondo”, ha detto di recente Harry.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.