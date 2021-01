Elettra Lamborghini, ore di paura: "Non riesco a farlo, dolore assurdo". Il grosso guaio

19 gennaio 2021 a

Ore d'ansia per Elettra Lamborghini, le cui parole, riportate da Novella 2000, allarmano i fan, i suoi oltre sei milioni di followers su Instagram. Proprio sul social, infatti, la Lamborghini esterna il suo sfogo e condivide le sue preoccupazioni. La mitica ereditiera, infatti, ha un problema. Un grosso problema. Spiega di avere dolori alle ossa delle gambe: "Non riesco a tenerle incrociate, le sento fragili. È un dolore assurdo", ha scritto Elettra. Dunque, si è rivolta a tutti i suoi fan chiedendo consigli, parerri, ipotesi e papabili cure. Riuscirà Elettra Lamborghini a trovare un rimedio per il dolore lancinante alle gambe?

