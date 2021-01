Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta crolla in lacrime: "Come può un genitore dire una cosa così?"

19 gennaio 2021 a

a

a

Altra crisi nervosa nella notte per Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. L'incontro con la figlia Guenda Goria nel serale di lunedì ha destabilizzato la conduttrice, tornata a pensare a casa e all'uscita anticipata dalla casa di Cinecittà. "Mi sento egoista - si è sfogata in lacrime con i coinquilini -. Mi arrabbio con me stessa. Mia mamma magari è anche contenta però io non la vedo. Ci vediamo le ultime puntate a casa sul divano, va bene lo stesso". Il faccia a faccia con la figlia le ha aperto una ferita: "Mi ha fatto piacere vedere Guenda però volevo vedere mio fratello. Come può un genitore dire una cosa del genere?". Un'autocritica feroce per la 60enne, che ammette: "Mi mancano tutti. Sento che questo mio modo di essere toglie qualcosa a loro. Gennaio è un mese brutto per me, non mi ha mai portato bene".

"Patetico, vergognoso". Massacro per Signorini, scimmiotta la crisi di nervi della Ruta (e finisce malissimo) | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.