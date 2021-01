È sempre mezzogiorno, "un colpo basso". Vedete la reazione di Antonella Clerici? Mostrano questa sua (clamorosa) foto

20 gennaio 2021 a

Un colpo basso, che ha messo in imbarazzo Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno, il programma mattutino in onda su Rai1. La conduttrice, in particolare, ha avuto modo di vedere una sua vecchia foto, risalente agli anni '80, mandata in onda da Lorenzo Biagiarelli. In trasmissione, infatti, si parlava di quegli anni in occasione della preparazione di un piatto di quel periodo. Biagiarelli allora ha voluto mostrare le foto di alcuni dei protagonisti del programma, per far vedere com'erano all'epoca. Dopo aver mandato in onda le immagini di Fulvio Marino ed Evelina Flachi, è arrivato il turno della Clerici. "Di me non puoi avere nessuna foto”, ha detto lei all'inizio. Ma è stata smentita subito dopo, quando è stata mostrata una sua foto di più di 30 anni fa. La conduttrice, allora, si è portata le mani al viso, imbarazzata, poi ha riso e ha raccontato: "Il vestito che ho nella foto ha un ricordo particolare per me, perché è quello che ho indossato quando mi sono laureata". La Clerici, poi, ha condiviso l'immagine anche nelle sue storie Instagram, scrivendo "Colpo basso di Lorenzo!".

