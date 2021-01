È sempre mezzogiorno, “finto? Allora ve lo mostro”: Antonella Clerici mai vista così in diretta

20 gennaio 2021 a

“Non ve lo dico mai, ma grazie per l’affetto con cui state seguendo È sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici ha deciso di aprire la puntata di oggi, mercoledì 10 gennaio, con un ringraziamento speciale per i telespettatori di Rai1. “Ieri a un certo punto oltre 5 milioni di contatti”, ha dichiarato orgogliosa la conduttrice, che sta ottenendo risultati oltre le previsioni a livello di ascolti con un format televisivo rinnovato rispetto a La prova del cuoco, che fino all’anno scorso occupava la stessa fascia oraria. Inoltre la Clerici ha voluto mandare in onda un video del dietro le quinte di È sempre mezzogiorno per mostrare l’armonia del gruppo di lavoro: “Siamo persone che si divertono molto, che stanno bene insieme. Lo dico sempre ma sembra finto, così ve l’ho mostrato”.

