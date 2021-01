Grande Fratello Vip, Dayane Mello spinta. L'abbraccio e il raptus con Rosalinda Cannavo

23 gennaio 2021 a

a

a

Finisce male tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Le due sono protagoniste al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, di una tenera e intima amicizia. Un po' litigarella, per la verità. Ultima occasione di scontro? Il "freeze" chiamato dalla regia che obbliga gli inquilini ad abbracciarsi. Rosalinda si avvicina subito a Dayane, ma dopo essersi accorta che Maria Teresa Ruta è rimasta desolatamente da sola cambia idea e si tuffa sulla conduttrice, un po' la "mamma" dei concorrenti. La modella brasiliana si offende e rimprovera Rosalinda di averla spinta. Inizia un durissimo botta e risposta con la giovane attrice che per placarsi corre a stendersi sul letto. "Ho fatto un gesto carino ma non voglio parlarne e non voglio fare drammi", si sfoga con la Ruta, che dal canto suo conferma come Dayane da qualche giorno si stia comportando "in modo strano".

"Non lo escludo". Dayane Mello, dettagli intimi e piccantissimi dell'amica "particolare": ora capite perché al GF Vip...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.