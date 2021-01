Grande Fratello Vip, Dayane Mello immobile nel letto? Gesto orribile di Giulia Salemi, choc e terremoto

20 gennaio 2021 a

a

a

Dayane Mello non sta bene. La modella brasiliana ha trascorso tutta la serata di ieri e tutta la mattinata di oggi immobile nel letto, facendo preoccupare così gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Pare che la concorrente non abbia preso benissimo la notizia del prolungamento del reality, dicendo che le manca molto sua figlia Sofia. In molti le hanno chiesto come stava, da Giulia Salemi a Stefania Orlando. Quest'ultima rivolgendosi proprio alla Salemi ha detto: "Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina". La replica dell'influencer italo-persiana ha lasciato tutti i fan del programma a bocca aperta: "Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei...". La frase ha fatto indignare il pubblico social che segue la trasmissione. Su Twitter si legge: "Falsa, sapeva che stava male e se ne è infischiata". E ancora: "Quando Rosalinda sta male, Dayane le sta sempre vicino. Lei invece è stata lasciata sola da tutti".

"Quando avevo bisogno per la droga". Andrea Roncato, la badilata estrema su Stefania Orlando: un caso al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.