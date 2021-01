Grande Fratello Vip, "crolla tutto, scappiamo". Viene giù la casa, la crisi di panico di Giulia Salemi

23 gennaio 2021 a

Il forte temporale che ieri si è abbattuto su Roma ha spaventato gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Alcuni di loro, infatti, si trovavano in veranda a chiacchierare quando una grande quantità di pioggia si è rovesciata sul tetto della casa, penetrando all'interno. "Mi sto bagnando, sta entrando l'acqua", ha urlato Andrea Zelletta. "Io ho paura, scappiamo", gli ha fatto eco Giulia Salemi. Nel frattempo si è spalancata la porta finestra facendo entrare altra pioggia. I ragazzi allora sono corsi a ripararsi in salotto. "Ma non è che crolla?", ha chiesto spaventata Giulia. Ma Pierpaolo Pretelli l'ha rassicurata: "Non crolla, ci bagniamo solo".

