Grande Fratello Vip, la concorrente sempre ubriaca in diretta. Ultimatum Mediaset: "Basta o sei fuori", indizio pesantissimo

Grosso imbarazzo dietro le quinte del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una concorrente, o meglio una ex concorrente - spiega sui social il giornalista Gabriele Parpiglia, autore e storico collaboratore proprio di Signorini - è solita "cantare del rap e bere un po' troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio" per la diretta serale. Un comportamento, rivela Parpiglia, che andrebbe avanti da quando è stata eliminata dalla casa e che avrebbe indispettito non poco Mediaset. "Le hanno dato un ultimo avvertimento", conclude Parpiglia. Nessun nome, ma un indizio pesantissimo: "Se non la vedrete la prossima puntata, sapete perché".

