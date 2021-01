Ogni Mattina, il pianto disperato di Sandra Milo: "Soffro tantissimo", la disgrazia che la fa crollare

25 gennaio 2021 a

Si è lasciata andare alle emozioni Sandra Milo, ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina. Parlando di Bettino Craxi, l'attrice ha rivelato di aver provato per lui un grande amore, soprattutto per il suo desiderio di dedicarsi al proprio Paese. Ricordando l’impegno sociale di Craxi, la Milo è scoppiata in lacrime: “Mi viene da piangere pensando a chi non ha casa. Vedo tanta povertà in giro, mi fa soffrire moltissimo. Perché non proteggiamo le persone deboli?". Parlando del particolare momento che stiamo vivendo, poi, la Milo ha aggiunto: "Mi spiace vedere il mio Paese così perso”. L'attrice ha riservato qualche parola anche alla sua attuale relazione, che la lega ad Alessandro, più giovane di lei di 37 anni. Tuttavia ci ha tenuto a specificare: "Noi non condividiamo l’intimità sessuale”. Poi alla Volpe ha confessato: "Sai di cosa avrei voglia in questo momento? Di qualcosa che non ho mai avuto, un padre, non ho mai avuto un affetto paterno. Vorrei che Alessandro mi adottasse come figlia”.

"Un amore diverso". Sandra Milo, intimissima rivelazione sul suo baby fidanzato

