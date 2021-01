Maria Elena Boschi e Giulio Berruti al Grande Fratello Vip: "Siete il vomito, quanti soldi avete chiesto"

25 gennaio 2021 a

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi nel mirino degli odiatori. L'ultimo insulto alla coppia è arrivato sulla pagina Instagram dell'attore. Qui un'utente ha scritto: "Siete il vomito". La donna ha infatti accusato il fidanzato della deputata di Italia Viva di aver chiesto 200 mila euro per partecipare al Grande Fratello Vip e parlare del suo rapporto con la Boschi. Una notizia più volte smentita dal diretto interessato che replica così: “Mi sembrano argomentazioni molto profonde. Complimenti a chi ti ha messo al mondo, ottimo lavoro”.

"Co-conduttore, non concorrente". Il fidanzato della Boschi si indigna? Dagospia lo demolisce: "Proprio tu, che per 200mila euro..."

Ma nulla, la donna non si è arresa: “Sfortunatamente - ha proseguito - si parla ovunque di voi due sf**ti”. Ma Berruti ha preferito non continuare e con una risata e un cuore ha chiuso la conversazione. Sulla partecipazione al programma di Canale 5 era stato lo stesso Alfonso Signorini a raccontare quando accaduto precisando che le trattative erano in corso ma Berruti aveva preferito declinare l’invito.

