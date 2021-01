Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro l'ex Andrea Roncato: "Perché l'ha fatto?". La risposta di Signorini gela tutti

26 gennaio 2021 a

"Perché ripescare una storia di 20 anni fa?": Stefania Orlando non riesce a capire come mai il suo ex marito, Andrea Roncato, abbia tirato fuori vicende del passato, scagliandosi contro di lei. "Non ho mai parlato di Andrea e quando l'ho fatto è stato in modo carino e affettuoso. Questa invadenza da parte sua nel mio percorso mi ha fatto male - ha detto la showgirl al Grande Fratello Vip -. Dopo la fine della nostra storia c'è stata una complicità, un volersi bene, un'amicizia. Non capisco il bisogno di andare a ripescare particolari di qualcosa che fa riferimento a più di 20 anni fa". Alfonso Signorini l'ha confortata, spiegandole che Andrea "sta attraversando un periodo complicato" e che in ogni caso "la vita vera è fuori, non nella casa e nemmeno sui social". In settimana, infatti, l'ex della Orlando aveva risposto stizzito a un commento su Instagram, tirando in ballo proprio Stefania: "Dicono che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi".

