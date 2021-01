Grande Fratello Vip, "qualunque cosa voi scegliate". Francesco Oppini conferma: terremoto pre-diretta, Signorini rovinato?

25 gennaio 2021 a

"Qualsiasi cosa voi scegliate io sono sempre dalla vostra parte". Al Grande Fratello Vip è conto alla rovescia per l'abbandono anticipato di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due dei favoriti per la vittoria finale. Le voci intorno al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si stanno moltiplicando, un terremoto di cui Francesco Oppini, che dalla casa di Cinecittà è uscito prima di Natale per le stesse motivazioni addotte da Zorzi e Orlando, stanchezza, dà di fatto conferma indiretta. Il commento lasciato sulle sue pagine social dal figlio di Alba Parietti, "Io comunque qualsiasi cosa voi scegliate sono sempre dalla vostra parte", anziché diradare i timori sull'addio li rafforza. Sia Zorzi sia la Orlando nelle ultime settimana sono apparsi ai telespettatori molto provati, e la decisione degli autori di non rivelare ai concorrenti la data della finale (posticipata ancora una volta) è stata la proverbiale goccia nel vaso.

