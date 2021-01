Grande Fratello Vip, "Quindi è deciso?". Frase intercettata nella notte, dopo la diretta: Orlando e Zorzi rovinano Signorini

26 gennaio 2021 a

Dopo la diretta, la bomba nella notte di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sul Grande Fratello Vip, il reality di Canale condotto da Alfonso Signorini. Lunedì sera è stata comunicata la data ufficiale della finale: il 1 marzo. I più sconcertati sono stati Zorzi e la Orlando, coloro che stavano pensando di lasciare anticipatamente proprio perché "stremati" da un'edizione-fiume. Il confronto con Francesco Oppini, grande amico di Tommaso, sembrava aver convinto l'influencer milanese a tenere duro, ma una volta finita la diretta i telespettatori hanno intercettato un faccia a faccia privato con la Orlando.

"Stefi parliamo di questa cosa", le sussurra cercando di mantenere il più stretto riserbo. "Non voglio condizionarti", mette in chiaro la showgirl romana. "Non sono condizionabile, ma sono sicuro della mia scelta", "Anche io". Confermano entrambi. E poi la bomba: "Quindi l’8 andiamo?", chiede Zorzi. "Sì", risponde secca la Orlando. La traduzione è fin troppo ovvia: l'8 febbraio i due, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, avrebbero intenzione di lasciare comunque la casa. Sui social è già scattatolo psicodramma dei fan.

