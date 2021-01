Grande Fratello Vip, "ti dà alla testa. Ripigliati". Maria Teresa Ruta, fango su Alba Parietti. E lei risponde con questo video

26 gennaio 2021 a

"Il Grande Fratello Vip dà alla testa, aripiiate". Alba Parietti risponde così a Maria Teresa Ruta, pochi minuti dopo la "provocazione" degli autori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio mandano in onda le immagini di una ormai lontana edizione di Miss Italia, per fare una sorpresa alla Ruta. In quell'occasione, ricorda la conduttrice Rai, ex Domenica Sportiva, "una collega" le avrebbe rubato il posto a tavola accanto all'ospite d'onore, il bellissimo Alain Delon.



Signorini sembra aver teso la trappola perfetta. La Ruta non vuole fare nomi, consapevole che potrebbe derivarne una nuova sapida polemica. Ma il direttore del settimanale Chi, da buon segugio di notizie, insiste e alla fine riesce a strappare l'identità di chi ha compiuto lo sgarro: "È la mamma di Francesco (l'ex concorrente del GF Vip Francesco Oppini, ndr)", Tutti a quel punto capiscono: si tratta proprio di Alba Parietti. E la conduttrice piemontese non resiste e sceglie Instagram per rispondere a Maria Teresa colpo su colpo, regalando qualche particolare succulento e certamente non noto a tutti.



"Mi spiace per Maria Teresa - scrive la Parietti sul proprio profilo social -, il Grande Fratello è ufficiale dà alla testa- Aripiiate". Poi sgancia la bomba, sorta di "prova regina": è un video tratto dal Paolo Limiti Show del 2003, in cui è insieme in studio proprio all'attore francese. "Si ama o si odia", spiega Alba facendo sorridere Delon, che a domanda di Limiti esce allo scoperto: "Io l'ho corteggiata, lei no, mai". E poi un altro dettaglio: quel famoso incontro a Miss Italia, sottolinea la Parietti, è finito con Delon che per il dopocena invitò proprio la Ruta, e non Alba. Insomma, altarini svelati anche grazie a Ivan Rota, che su Dagospia ripercorre questa telenovela vintage italiana nella sua rubrica La Buona Novella.

