Grande Fratello Vip, "uno sgorbio, ma come fa?. Alda D'Eusanio verso la squalifica: l'orrore intimo su Maria Teresa Ruta

Dopo il "neg***o", "lo sg***o". Alda D'Eusanio sembra voler fare di tutto per farsi squalificare dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Entrata nella casa con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, la vulcanica presentatrice Rai è stata protagonista di un giudizio poco carino su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, ex concorrente dello show insieme alla madre. Parole pesanti che potrebbero compromettere ulteriormente la presenza di Alda come inquilina, almeno a giudicare dalla reazione dei telespettatori sui social.

"Maria Teresa è così bella - ha spiegato la D'Eusanio agli altri inquilini, ovviamente con la Ruta assente -, ma sua marito è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste...". Frasi simpatiche, ma immaginiamo cosa sarebbe successo a parti invertite, con un uomo a lasciarsi andare a commenti così pepati su una donna.

Peraltro, Alda non si è risparmiata e ha regalato altri dettagli pruriginosi sulla fine della storia d'amore molto tribolata e chiacchierata tra il giornalista sportivo Rai e l'ex conduttrice della Domenica sportiva. "Maria Teresa è una persona da scoprire. La conoscevamo per un matrimonio che... un cesto di lumache ha meno corna di lei". Delicatezza, questa sconosciuta. "Lei ha sopportato tutto…", assicura ancora la D'Eusanio, con poco tatto.

Questa sera, molti si aspettano una punizione esemplare, fosse solo per la frase sfuggitale appena entrata nella casa con Tommaso Zorzi: "Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?". Signorini venerdì scorso aveva sorvolato, ma ora la protesta è esplosa.

