Grande Fratello Vip, "mi fa pena, cacciatela". Alda D'Eusanio processata per il "neg***o": umiliazione pubblica nella casa

"E che ho fatto?": Alda D’Eusanio è praticamente sotto choc nel serale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 andato in onda lunedì. Alfonso Signorini chiama nel confessionale la conduttrice, entrata nella casa solo venerdì scorso e già finita nella bufera: "Ha detto un’espressione poco felice e grave", spiega il conduttore. La parola "neg***o", pronunciata dalla D'Eusanio.

E volano le gaffes: "Ho sbagliato", dice lei. Signorini, però, sostiene che certe parole vanno delegittimate. "Tu hai rivolto quella parola, che non fa più ridere nessuno, in uno scambio di battute", tuona il conduttore. La D’Eusanio chiede ancora scusa. Interviene Enock, il fratello di Mario Balotelli (che sui social ha chiesto di non invitare più in tv la D'Eusanio), che dimostra con tanta classe tutto il suo dolore.

"So che ha sbagliato, ma non posso farlo passare. Non lo accetto", dice Balotelli jr. Alda chiede scusa di nuovo e per l’ennesima volta. Un mea culpa durissimo che fa riflettere il Grande Fratello Vip. Antonella Elia sistema per le feste la D’Eusanio: "Io questo termine non l’ho mai usato. Eppure non sono laureata in sociologia come lei. Non la salverei, mi fa pena". Poi arriva l’oracolo Cristiano Malgioglio: "L’umanità ha un solo colore. Mi dissocio. Non la salverei". Alla fine arrivano i provvedimenti: il televoto. L’episodio divide gli autori del Grande Fratello Vip e allora ci pensa il televoto flash a decidere. Alda si salva. Resta nella casa.

