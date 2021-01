Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nella casa. Ma non da sola: diktat bestiale, Mediaset costretta alla resa

Francesco Fredella 29 gennaio 2021 a

Preparatevi ad una puntata che farà scintille. Perché contro Milly Carlucci, che da stasera torna con il Cantante mascherato su Rai1, Alfonso Signorini schiera l’artiglieria pesante: una marea di ospiti e grandi scoop. Il Grande Fratello Vip potrebbe lasciare solo le briciole a Rai1, in termini di share ed ascolti. Andiamo per gradi. Nuovo concorrente del programma di Canale 5: Alda D’Eusanio varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà con il suo pappagallo Giorgio. E attenzione: tutto questo potrebbe accendere nuove polemiche da parte di Flavia Vento che, invece, ha mollato dopo 24 ore il reality per badare ai suoi cani.

L’arrivo della D’ Eusanio è solo uno dei tanti tasselli della puntata di oggi del Grande Fratello Vip. E’ attesissimo, infatti, Walter Zenga che per la prima volta, dopo anni, rompe il silenzio per incontrare suo figlio Andrea. E poi, tenetevi forte, l’arrivo di Alba Parietti. Pronta a graffiare Maria Teresa Ruta. Alba, come annunciato sui social, sarà la protagonista di un faccia a faccia durissimo. Al centro di tutto ci sarebbe il conteso Alain Delon.

Davvero il famoso attore avrebbe avuto un flirt con Alba? In un video che spunta dalle Teche Rai, si tratta di un’intervista di Paolo Limiti, Alain Delon dice: “Ho corteggiato Alba”. Il resto lo scopriremo in questo nuovo appuntamento settimanale. E poi, stasera, verrà decretato un altro finalista. L’ultima puntata, come annunciato da Signorini ai vipponi, è per il 1 marzo. Solo in quella data i ragazzi lasceranno il Grande Fratello Vip dopo una permanenza record di ben 6 mesi.

