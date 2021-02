Grande Fratello Vip, scandalo-Alda D'Eusanio: la voce dalle sacre stanze Mediaset, questa sera... tutto già scritto

01 febbraio 2021 a

a

a

E se Alda D’Eusanio si salvasse in corner? Mai dire mai. Potrebbe accadere di tutto al Grande Fratello vip nella super puntata di oggi, lunedì 1 febbraio, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. La D’Eusanio, al centro di una polemica su frasi a sfondo razziale, in puntata si difenderà in tutti i modi con Signorini e i presenti in studio. Proprio oggi Alda ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita. “Sono scappata di casa a 17 anni. Sono scappata con 10.000 lire. Sono fuggita al destino a cui mia madre mi aveva votato”, dice Alda. Che racconta un destino infausto. “Ero di una povertà…non avevo nulla”, continua Alda.

"Solo col pappagallo": il diktat di Alda D'Eusanio che tortura i vertici Mediaset



Sicuramente la vita dell’ex volto di Rai 2 non è stata tutta rose e fiori: la morte di suo marito e l’incidente stradale (Alda è stata investita a Roma ed è stata in coma per diversi mesi) hanno segnato profondamente i suoi ultimi anni. Ma Alda ha ritrovato il sorriso grazie a Giorgio, un simpatico pappagallo a cui è legatissima. Stasera avverrà il colpo di scena: la D’Eusanio farà un’arringa pubblica per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti. Ora non ci sono dubbi: cercherà in tutti i modi di salvarsi in calcio d’angolo.

Entra nella casa, ma non da sola: il diktat "bestiale" di Alda D'Eusanio, Mediaset costretta alla resa. Questa sera...

Sui social, nei giorni scorsi, è stata attaccata pesantemente. Nelle ultime ore, però, sembra che il vento sia a suo favore. Resterà ancora nella casa più spiata d’Italia? La finalissima è ad un passo, fissata al 1 marzo. In quella data si saprà chi dei vipponi vincerà il primo posto dopo sei mesi di permanenza. E si preannunciano settimane di fuoco, visto che la casa potrebbe presto trasformarsi in una polveriera.

"Vedi in giro qualche neg***?". Disastro di Alda D'Eusanio, la sparata razzista: cala il gelo e salta la sua testa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.