Tiki Taka, Paolo Brosio in imbarazzo. "Cercava la bocca", la fidanzata e Manuela Ferrera, finisce in disgrazia. "Sms a fine puntata..."

Succede di tutto in diretta. E l'imprevisto, inatteso, fa gongolare gli amanti del gossip. Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis s’incontrano da Piero Chiambretti. A Tiki Taka su Rete 4, show sportivo che vola fino a tarda notte con il 5,5 % di share e mezzo milione di spettatori. Torna anche Emanuela Ferrera. Di chi si tratta? Vi rinfreschiamo la memoria.



L’ex showgirl, proprio a Libero, aveva svelato per la prima volta: "Brosio ci ha provato con me dopo la scorsa puntata. L’ho incontrato e mi ha quasi baciato in bocca". Brosio a Tiki Taka si presenta con Maria Laura in collegamento da Medjugorie. Ma in studio scoppiano le scintille. Le due donne litigano. Uno scontro durissimo che potrebbe aver fatto irrigidire Brosio. E volano gli stracci. Gelo in diretta. "Era una cosa scherzosa, non c'è stato nulla di scandalistico. Si è trattato di un selfie e di un bacio sulla guancia", dice Brosio giustificandosi. E Manuela rincara la dose: "Ha provato a baciarmi alla fine, io mi sono spostata per un pelo. Cercava la bocca".

Così, sbotta la De Vitis: "Vorrei rassicurare la signorina Ferrera: Paolo si è sempre accompagnato a un genere di donna diverso da quello di Manuela. Ragazze con una bellezza fine e di classe". Ovviamente la replica di Manuela Ferrara diventa pungente: "Mi stai insultando? Puoi stare tranquilla. C’è solo un’amicizia tra me e Paolo". Ma la Ferrera svela un particolare assurdo: "Brosio mi ha mandato un sms a fine puntata". Insomma, potremmo trovarci di fronte ad un nuovo capitolo di una vicenda che ha tutto il sapore del gossip. Tra Brosio e la De Vitis non sono mancate fibrillazioni quando è spuntato Diego Granese, uno degli imprenditori più forti, milanese d’origine e con molti buisness a Dubai. La De Vitis, però, dice di amare Brosio. Ma a molte malelingue la loro storia sembra un po’ sospetta.

