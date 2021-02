Grande Fratello Vip, "secondi fini": indiscrezioni sulla litigata tra Urtis ed Ermito

Francesco Fredella 02 febbraio 2021 a

Tra Mario Ermito e Giacomo Urtis è siparietto. Molto simpatico. “Appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip si è lasciato influenzare da quello che ha letto sui social. Ma ora che siamo amici andiamo d’amore e d’accordo”, esordisce così Urtis. “La prima cosa che è ho fatto? Portarlo da un’orefice per capire il valore. Una cifra alta. E l’ho già piazzato”, dice Ermito. “Lo venderò”. E allora Urtis è un fiume in piena. “Ma come? Sei pazzo. Te l’ho regalato con tanto affetto”, continua Urtis. Invece sembra che tra loro sia tornato il sereno. E se Ermito si sottoponesse al bisturi di Urtis? “Toglierei un filo di pancetta”, dice Giacomo.

Ma Ermito non ci sta: “Preferisco un po’ di pancia”. Mario nella seconda metà del 2021 sarà al cinema con un film spagnolo. “Sono co-protagonista. Non mi resta che attendere l’uscita”, puntualizza Ermito. Nelle scorse settimane tra Mario e Urtis ci sono stati fortissimi attriti dopo il programma di Alfonso Signorini. Qualcuno pensava ad una storia d’amore, segreta. Ma i diretti interessati hanno smentito categoricamente. “Siamo dirimpettai di camerino”, continua Ermito. Che dice: “Si è montato un polverone per un chiacchiericcio futile. Si creano secondi fini che non esistono. Abbiamo un bel rapporto creato nella casa. E’ un ragazzo fantastico”.

Ermito sostiene che non ci sono foto con Giacomo.”Non sono mai andato a casa di Giacomo. Ma ci andrò presto. Una tazza di The”. Urtis vorrebbe cambiare il look di Ermito, che invece non vuole assolutamente. “Sono vintage”, ribadisce. “Ho uno stile selvaggio. Non seguo la moda, ma la creo”. E’ un fiume in piena Ermito. Sin capisce che tra loro c’è un rapporto di profonda amicizia. Niente di più. Siate sereni.

