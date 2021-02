Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il fratello morto? Malgioglio sconvolto: "Ora fatemi entrare"

Francesco Fredella 03 febbraio 2021 a

Malgioglio resta senza parole. La notizia della morte improvvisa del fratello di Dayane Mello lo ha sconvolto. “Ho avuto modo di parlare con Dayane durante la mia permanenza nella casa. Mi sarebbe piaciuto stare nella casa in questo momento”, dice Malgioglio. Ma non è l’unico vippone che abbraccia la concorrente finalista di questo reality. Per adesso Dayane ha scelto di proseguire il cammino e di non lasciare la casa. Ma la notizia ha sconvolto tutti i concorrenti, che si sono stretti attorno a lei. La sua è stata una vita piena di ostacoli, che ha saputo superare con grande forza e determinazione.

“La vita a volte fa scherzi orribili. Chiederò al GfVip di entrare nella casa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Potrei incontrare Dayane perché in questo momento lei ha molto bisogno di me”, confessa Malgioglio a RTL102.5 News. Interviene al telefono ed è distrutto dal dolore: lui e Dayane Mello hanno stretto un bellissimo rapporto durante i giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia. “Aveva solo 27 anni quel ragazzo”, dice Malgioglio.

“Una notizia davvero terribile. Che ci lascia tutti senza fiato. Chiederò ad Alfonso di poter stringere Dayane nella stanza degli abbracci”, continua. E sono proprio quelle le emozioni che il pubblico da casa vorrebbe. Malgioglio è stato spesso in Brasile nella sua vita. Conosce bene quella terra che gli ha dato tanto successo con la musica latina. Ecco perché potrebbe essere la persona più adatta per la Mello in questo momento difficilissimo. La sensibilità, infatti, è una caratteristica che lo contraddistingue da sempre.

