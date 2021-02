Raffaella Fico, la foto che sconvolge in fan: "Ma cosa ha fatto?". Pazzesco: irriconoscibile

03 febbraio 2021 a

Raffaella Fico compie 33 anni. Tante le foto che immortalano i festeggiamenti. E tutte in pose provocanti e sexy. Eppure qualcosa non sfugge agli attenti utenti del web. Si tratta dei troppi ritocchini. All'ex di Mario Balotelli sembra infatti sfuggita la mano. "Che bisogno ce n’era, bella come sei". E ancora: “Già eri rifatta prima, hai due labbra che somigliano a dei gommoni. Erano proprio necessari questi nuovi interventi? Sei irriconoscibile”. Finito qui? Neanche per sogno, perché sono sempre più pesanti le critiche: “Eri così bella… Ora un mostro”, le scrive un utente mentre un altro le fa eco: “Fai paura”, “Mamma mia come ti sei rovinata”, “Possibile che non capiscano che la chirurgia estetica rovini i lineamenti?”.

La modella non ha mai nascosto di essere passata dal chirurgo estetico. "Sì, mi sono rifatta. L'unica cosa che ho ritoccato è il seno. Le foto che pubblico sono un po' modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti, ma poi tutto passa. Quando sei un personaggio pubblico è un rischio che devi correre", aveva commentato a Storie Italiane da Eleonora Daniele.

Intanto però la bellissima Fico dice di non aver ancora trovato l'uomo della sua vita. “Non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione. Sono single”, ha ammesso ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 in riferimento al ragazzo con cui era stata pizzicata quest'estate. La showgirl napoletana pare però non dimenticare il calciatore, nonché padre di sua figlia Pia che oggi ha 8 anni: “Faccio 33 anni, non ho ricevuto auguri inaspettati. Però qualcuno ancora non me li ha fatti”, ha detto alludendo appunto al giocatore del Monza. “Ma sono sicura che me li farà a breve, è una data che Mario tiene a mente”.

