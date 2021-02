Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la scelta estrema dopo la morte del fartello: "Non ha davvero nessuno?"

04 febbraio 2021 a

La morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, vittima di un incidente stradale in Brasile, ha sconvolto tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver saputo la tragica notizia, la modella brasiliana ha lasciato temporaneamente la casa, ma poi è rientrata sostenendo di voler continuare l’esperienza nel reality. “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare – ha detto ai suoi compagni -. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo”.

I concorrenti del GfVip si sono stretti attorno alla Mello, dandole tutto il loro affetto. Alcuni, però, non hanno potuto fare a meno di giudicare la scelta della giovane. Tra questi, Alda D’Eusanio, new entry del reality, che – durante una chiacchierata con Stefania Orlando – ha detto: “Fuori è sola? Non ha nessuno? Come mai ha scelto così? Fuori davvero non ha nessuno?”.

Le parole della D’Eusanio hanno infastidito Stefania, che quindi ha risposto: “Io rispetto la scelta di Dayane di essere rimasta perché vede in noi una famiglia e ha bisogno di stare con noi”. E ancora: “Questa cosa non è che passa oggi e passa tutto, è da metabolizzare negli anni…una tragedia così. Alda, Dayane è una di noi, tutti questi mesi insieme ci hanno uniti, lo sai che ci si unisce anche nelle discussioni?”.

