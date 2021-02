Cantante mascherato, "mi sembra indelicato". Milly Carlucci costretta a fermare tutto: amorazzi vip, gossip clamoroso sul Pappagallo

06 febbraio 2021 a

Al Cantante mascherato la situazione degenera e la padrona di casa Milly Carlucci è costretta a placare gli ardori della giuria "imbizzarrita". Nello studio dello show musicale di Rai1 si discute dell'identità del Pappagallo, il misterioso cantante maschio nascosto dietro la simpatica maschera. Uno degli indizi forniti dagli autori agli "investigatori" era il grande successo con le donne del cantante piumato. Apriti cielo, la traccia ha fatto galoppare la fantasia dei giurati, con allusione nemmeno troppo velate a personaggi dello spettacolo ben noti al grande pubblico.





Prima ipotesi: nel pupazzo del Papagallo ci sarebbe Morgan, fama da artista maledetto e da tombeur de femmes (tra le sue storie più famose, chiacchierate e tribolate, quella con Asia Argento). Interviene però Costantino Della Gherardesca, che getta in pasto ai telespettatori un altro nome "pesante", quello di Francesco Renga, ex marito di Ambra Angiolini. Il gossip aleggia nell'aria, con toni piccanti e malandrini e la sobria Milly Carlucci non può più lasciar correre: "Fare l’elenco delle donne del Pappagallo adesso mi sembra una cosa indelicata". Come darle torto.

Ma la situazione si scalda ancora. Costantino ribadisce la bontà del suo sospetto: "Va bene tutto ma ovviamente Francesco Renga ha avuto molto più successo con le donne". Caterina Balivo ha ribattuto: "Lui è molto più serio ne ha avute tre… Morgan, pubblicamente, molte di più”.

