Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lutto e la protesa di Denis Dosio: "Fa male", pesante accusa a Signorini

“Volevo stare vicino a Dayane. Fa male sentirsi escluso”: Denis Dosio, uno dei primi concorrenti squalificati dal Grande Fratello Vip, torna a farsi sentire fuori dalla casa. In particolare, a farlo riflettere è stata la morte prematura del fratello di Dayane Mello, Lucas, 27 anni, rimasto vittima di un incidente stradale in Brasile. Dopo la tragica notizia, tutti gli inquilini hanno messo da parte qualsiasi tipo di rancore e si sono stretti attorno alla modella brasiliana per mostrarle vicinanza e darle affetto.

Inoltre, durante la puntata in prima serata di venerdì 5 febbraio, anche gli ex concorrenti del GfVip hanno voluto sostenere la Mello andando in passerella per lei. Tra di loro, comunque, non c’era Denis Dosio, espulso poco dopo il suo ingresso nella casa a causa di una presunta bestemmia. Quasi sicuramente, però, l’influencer avrebbe voluto essere lì con tutti gli altri per sostenere l’ex coinquilina.

Ecco perché Dosio si è poi lasciato andare a un amaro sfogo su Twitter: “Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo Gf sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un abbraccio in distanza a Dayane ma okay, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa”, ha scritto mentre andava in onda la puntata.

