Live, la prima moglie di Walter Zenga accusa Roberta Termali: "Ha fatto solo finta...". Barbara D'Urso si dissocia in diretta

08 febbraio 2021 a

a

a

Nessun buon rapporto nella famiglia Zenga. A quanto pare, infatti, c'è astio non solo tra l'allenatore di calcio e i suoi figli, ma anche tra le due ex mogli di Walter Zenga, Elvira Carfagna e Roberta Termali. Già nei giorni scorsi il giornalista Riccardo Signoretti aveva dichiarato che le due donne “erano amiche prima che Roberta si mettesse con Zenga”. Ieri, ospite di Live non è la D'Urso, la Carfagna ha confermato tutto: "Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito”.

"Penso a te". Albano Carrisi spiazza tutti: messaggio a sorpresa, la figlia Jasmine si emoziona in studio

La padrona di casa si è subito dissociata dalle parole della prima moglie di Zenga. E intanto sui social si è fatto sentire Nicolò Zenga, fratello di Andrea - concorrente del GfVip - e figlio di Walter e Roberta: "Non accetto in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca”. Nel corso della trasmissione, poi, è intervenuto - in collegamento con la D'Urso - l'ex portiere dell'Inter insieme alla sua terza moglie, Raluca Rebedea.

"Il ciccione sta morendo? Piangeranno con Dio". Il figlio di Maradona a valanga contro il medico degli orrori

La Rebedea, travel blogger di professione, ha voluto difendere suo marito: "Con i nostri piccoli è sempre stato un padre perfetto, molto coccoloso, vuole partecipare in tutto”. Tra l'altro la donna ha spiegato che i due figli di Walter, Andrea e Nicolò, sono stati i primi a prendere le distanze. In particolare, li ha accusati di non essersi presentati né al loro matrimonio né al battesimo delle loro rispettive figlie. La donna si è poi lamentata di chi le rivolge terribili insulti sui social: "La gente è molto cattiva. Non mi sarei intromessa perché sono figli grandi che possono risolvere la questione con il padre. L’amore di un genitore non si divide ma si moltiplica per quanti figli ha”.

"Anche le offese della Lega". La Boschi spiazza tutti dalla D'Urso: mai vista così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.