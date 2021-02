Cristiano Malgioglio, soffiata privatissima: "Si sentono in continuazione", spunta la star planetaria

Francesco Fredella 17 febbraio 2021 a

Paris Hilton compie gli anni. Cristiano Malgioglio la vorrebbe nel suo nuovo videoclip per la nuova canzone (da nostre indiscrezioni dovrebbe accettare). Malgy nel post su Instagram ringrazia Barbara d'Urso: grazie a lei ha conosciuto la super star americana. E Malgioglio ripesca una foto dal suo cellulare per pubblicarla proprio all'indomani del compleanno. Dopo quell'incontro, Cristiano e Paris Hilton sono diventati grandi amici. Ora, giunge voce, che la vorrebbe per un cameo nel suo prossimo lavoro musicale. "Potrebbe essere proprio Paris Hilton la donna che spopolerà nel video di Malgioglio", racconta una fonte segreta. Ma ben informata.

I due, a quanto pare, si sentono in continuazione via messaggi. Malgy vorrebbe lei perché è un'icona internazionale e il nuovo brano, che si appresta ad essere un vero successo, è stato arrangiato dal team Ma Antony (ex marito di Jennifer Lopez). Si tratta dell'ennesimo colpaccio per la Malgy che riuscirà ad arruolare uno dei pezzi da novanta della musica internazionale. Pensate un po' quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi: nella canzone, Malgy canterà con i rapper più famosi del momento in tutta l'America latina. Niente indiscrezioni sui nomi, ma tantissima curiosità.

Il pezzo, per l'ennesima volta, farà cantare tutti. Malgioglio è reduce da quattro successi musicali di fila che sono diventati la colonna sonora non solo dell'estate, ma anche delle altre stagioni ("Mi sono innamorato di tuo marito", "Dolceamaro con la d'Urso", "Danzando" e "Notte perfetta"). Scaldate i muscoli: si torna a ballare. E, speriamo, a sorridere dopo un periodo decisamente da dimenticare.

