Denis Dosio, la svolta: "Mi sono trasferito a casa di un amico", cosa bolle in pentola?

Per la palestra Denis Dosio farebbe di tutto. “Toglietemi tutto, ma non la ghisa”: Denis Dosio, uno degli influencer più forti del momento si connette via Zoom co RTL102.5 news. E con il suo sorriso contagioso, come direbbe lui stesso, “spacca di brutto”. Ciuffo d’ordinanza, abbronzatura, Dosio racconta di aver scelto da tre mesi la casa di un suo amico perché c’è una palestra già pronta ed allestita. “Io senza palestra non posso stare”.

“Con le donne non ho mai avuto problemi, sempre tante. Ma non sono fidanzato. Le donne vanno curate come faccio con il ciuffo”, scherza. “La cosa che mi chiedono: torneresti indietro al Grande vip? Sì. Alcuni mi dicono che sono dispiaciuti per un sogno finito. Il motivo per cui sono entrato? Far cambiare idea nei miei confronti. Ed ho già vinto se ciò sono riuscito”, racconta Denis.

La sua storia è un vero miracolo: dal nulla, ad appena 19 anni, ha creato un impero digitale. E’ uno dei personaggi più amati in televisione e sui social. “Ho la mia partita iva aperta, se mi definire un imprenditore sono felice. Un po’ è vero. Vivo grazie al mio lavoro”, continua. Le pagine fan di Dosio volano sempre più in alto. Adesso si vocifera di un videoclip con una canzone che Dosio potrebbe, molto presto, registrare. Bocche cucite. Lui non ne parla, ma tutto ha già il sapore del successo. E i fans di Dosio sono al settimo cielo.

