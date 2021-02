Isola dei Famosi, minacciare col tacco paga? Asia Argento, indiscrezioni impensabili: dove ce la ritroviamo

Francesco Fredella 18 febbraio 2021 a

a

a

Arriva Asia Argento. La figlia del re dell'horror è pronta per l'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi. Ma non come naufraga (inizialmente si era sparsa questa voce). In studio ci sarà proprio lei. Preparatevi agli scontri. Asia, a quanto pare, non farà sconti a nessuno e potrebbe essere davvero pungente nei confronti dei naufraghi che si comporteranno male (negli ultimi giorni si è "distinata" per la sceneggiata con scarpa in mano contro Pietro Senaldi, a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7). Cresce l'attesa per questa nuova edizione, che terminerà con la fine del palinsesto invernale di Canale 5. Monta anche la curiosità nei confronti del nuovo ruolo conferito alla figlia del famoso regista di film horror: per la prima volta si ritrova in veste di opinionista in un reality.

"Uno stupro all'intelligenza". Rissa e minacce col tacco, Senaldi fa a pezzi Asia Argento: "Ecco perché devi tacere"

Innanzitutto la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi torna al vecchio format. Inizia con questo spirito la quindicesima edizione del reality di Canale5, dopo il Grande Fratello vip più lungo della storia (con ben 6 mesi di diretta ed uno share del 20%). Cast definito: l’inviato in Honduras sarà Massimiliano Rosolino e non Eleonoire Casalegno, come si vociferava.

"Sei violenta", "Ti infilo il tacco in bocca". Delirio di Asia Argento: Senaldi la fa a pezzi e lei lo minaccia con una scarpa | Video

Due di picche per Amedeo Goria: tutto all'improvviso, come anticipato da noi di Libero nei giorni scorsi. L'ex giornalista sportivo della Rai, in pensione ufficialmente da ieri, aveva firmato il contratto. Ma alla visita medica un piccolo problema l'ha bloccato. "Extrasistole, nulla di grave", ha raccontato in diretta ieri ad RTL102.5. Anche la sua ex moglie Maria Teresa Ruta, che in questi ultimi mesi ha partecipato al Grande Fratello Vip, è rimasta senza fiato. La partenza di Amedeo avrebbe dato ai Goria un'altra ventata di popolarità dopo il reality condotto da Signorini a cui hanno partecipato Guenda e sua madre Maria Teresa.

Pessime notizie alle visite mediche, contratto già firmato ma salta tutto: Amedeo Goria, un grosso caso a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.