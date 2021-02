Pomeriggio 5, Sylvie Lubamba e il nuovo flirt vip: "Casta per anni, poi ho incontrato una Iena...". Telefonata in diretta, cala il gelo

19 febbraio 2021 a

a

a

Il gran ritorno di Sylvie Lubamba in tv finisce nel gelo più totale. Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, la procace showgirl di origine africana lanciata da Piero Chiambretti ha partecipato a uno speciale dedicato ai vip che hanno scelto la castità. E così Lubamba ha spiegato di non aver fatto setto dal 2014, anno in cui è finita in carcere, per diversi anni a seguire.

"Ti agiti ma...". Barbara d'Urso interrompe la diretta: questa roba in video, un grosso imprevisto

"Dal 6 agosto 2014 per tre anni non ho avuto nessun rapporto intimo - ha spiegato -. Dopo il carcere la mia vita intima è scarsissima, ma io sto bene". Quindi il colpo di scena: "Il 7 di febbraio è uscita l'intervista sulla mia castità e l'11 febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto, autore e inviato de Le Iene si chiama Alessandro".

Pomeriggio 5, trionfo per Barbara d'Urso: gli ascolti fanno volare Mediaset

La D'Urso si mostra spiazzata. "Con lui non è ancora successo nulla. Ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome... È solo una settimana, ma mi ha detto di avere un sesto senso e di avere un progetto serio", ha sottolineato ancora Lubamba, Quando Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, fa il cognome del presunto flirt, il diretto interessato telefona alla D'Urso. "Ha smentito tutto", ha quindi annunciato la padrona di casa a una Lubamba visibilmente amareggiata: "Gli avevo chiesto il permesso, io non racconto bugie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.