Pomeriggio 5, trionfo per Barbara d'Urso: gli ascolti fanno volare Mediaset

Vince ancora. Barbara d'Urso, la regina degli ascolti Mediaset, incassa una vittoria netta. Nella super puntata di martedì 16 febbraio, Pomeriggio 5 porta a casa il 16,6 % di share contro il 15,2% de La vita in diretta. E a Mediaset si brinda. Infatti, non è la prima volta che Carmelita porta l’asticella dello share sempre in altro: parte che i vertice del Biscione, ormai, si siano abituati a queste performances. E Barbarella, allora, brinda all'ennesimo successo, visto che anche Live - Non è la d'Urso - il programma della domenica sera - batte sempre, ogni settimana, Fazio e Giletti. Posizionandosi sul podio dei programmi dei talk della domenica sera. Un’altra sfida difficilissima nelle quattro ore di diretta tra attualità, politica, cronaca e gossip.

Anche la puntata di ieri di Pomeriggio 5, piena di collegamenti con gli agggiornamenti di cronaca, politica e spettacolo, ha fatto sognare il pubblico del “caffeuccio” pomeridiano. Ormai la d’Urso ha creato un modo unico, e spesso imitato da tutti, per fare compagnia agli italiani a casa. “Il caffeuccio”, come lei l’ha ribattezzato, è dolce per Mediaset (con ascolti altissimi) e amaro per la concorrenza.

Nella super puntata del martedì di Pomeriggio5 non è mancata la pagina sul Grande Fratello Vip e l'approfondimento su Can Yaman che potrebbe sposare l'attore turco. Mistero sulla data. Ma da rumors potrebbe essere nell'aria durante la prossima estate. A proposito: ieri un aereo ha sorvolato il cielo di Roma con un messaggio d’amore per Diletta Leotta. Accetterà la proposta di matrimonio? I fan già sognano. Ma i diretti interessati frenano.

