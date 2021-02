Pomeriggio 5, Stefano Tacconi: "Non so quanto mi resta da vivere", cala il gelo da Barbara d'Urso

18 febbraio 2021 a

“Non so quanto mi resta da vivere”: poche parole che spiazzano Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. A pronunciarle l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, che - nello spazio dedicato al talk - ha raccontato alcuni aspetti privati e delicati della sua vita, facendo calare il gelo in studio.

“Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l'età avanza. Quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona”, ha detto Tacconi, che poi ha fatto riferimento anche ai suoi cari: “Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po' di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso”.

Le parole di Tacconi hanno spiazzato la conduttrice, che infatti ha detto: “Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere? Hai 64 anni, non sei anziano. Siete una bella famiglia, ma mi pare che tu abbia già deciso di partire”. Nel corso della discussione è intervenuta anche Patrizia Groppelli, ospite in collegamento, che rivolgendosi a Tacconi ha tuonato: “Quello che hai detto non è rispettoso per chi sta male davvero, per i malati terminali. Sembra che ti abbiano già fatto l'epitaffio”.

