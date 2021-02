Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Zenga a letto insieme: notte vietata ai minori, scena esplicita

21 febbraio 2021 a

Notte bollente al Grande Fratello Vip: forse Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono arrivati "al sodo". I due, che fanno coppia fissa da qualche giorno, si sono appartati nel letto e a luci spente, sotto l'occhio vigile delle telecamere sempre accese, i telespettatori che seguivano la diretta notturna dalla casa di Cinecittà hanno notato "strani movimenti" sotto il piumone. La dinamica (e i sospiri) pare inequivocabile.



Il tutto è avvenuto dopo un piccante confronto molto intimo tra Rosalinda e Dayane Mello. Le due amiche, chiacchieratissime per mesi tra carezze, baci saffici e scenate di gelosia, si sono allontanante proprio a causa del triangolo nato con Zenga. Nelle ultime ore, è stata una sarabanda di scenate isteriche, silenzi gelidi, abbracci e riavvicinamenti.

Ma cuore, pancia e testa di Rosalinda paiono ora tutte spingerla tra le braccia del ragazzo, per il quale la 28enne attrice ha anche deciso di mollare in diretta il fidanzato, che l'aspettava fuori nella "vita reale". E la passione scoppiata lontano (almeno un po') dagli occhi indiscreti dei coinquilini avvalora la tesi che la storia non sia solo una trovata per aumentare le proprie possibilità di vincere il reality. Ora si tratta di capire come la prenderà Dayane se e quando verrà a conoscenza dell'accaduto.



