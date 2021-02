Grande Fratello Vip, Dayane Mello sconvolge Rosalinda Cannavò: "Io ti amo, ho già avuto una storia con una donna"

23 febbraio 2021 a

"Io la amo". Dayane Mello sconvolge la casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi a Rosalinda Cannavò. Quella tra la modella brasiliana e l'attrice italiana, insomma, non era una semplice "tenera amicizia" al femminile. Alfonso Signorini e chi è rimasto nella casa di Cinecittà ascolta in silenzio uno dei momenti più intensi di questa edizione del reality di Canale 5. Ma non c'è il lieto fine.

"È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna", spiega la Mello. Con Rosalinda "era amore, non era amicizia. Però non me la sento". Fuori dalla casa, sembra non esserci futuro per questo rapporto perché, sottolinea la Mello, Rosalinda appare davvero innamorata di Andrea Zenga.

"Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e a non capire quello che volevi farmi capire. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo", è la reazione di Rosalinda, subito bloccata da Dayane: "Non dire niente, ricorda che ho mia figlia che mi guarda". E lo stesso la brasiliana ha risposto a chi, come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ha cercato di indagare e andare più a fondo sulla natura dei suoi sentimenti.

