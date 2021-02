Elisabetta Gregoraci, con chi la paparazzano al ristorante: scoop-terremoto di Signorini. Solo pochi giorni fa, quelle "strane voci"...

23 febbraio 2021 a

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Benetton sono stati paparazzati insieme da Chi. Il settimanale, nell'edizione di mercoledì 24 febbraio, pubblica le immagini dell'ex moglie di Flavio Briatore a pranzo con l'amico di vecchia data e aggiunge qualche dettaglio su quanto accaduto. I due si sarebbero visti in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. Il presidente Benetton, saputo che la showgirl calabrese era in vacanza a Cortina ospite di un'amica, l'ha invitata all'evento. Da qui la decisione di pranzare insieme con lo staff dell'organizzazione alla Tofana Lounge e di accompagnare la Gregoraci a visitare i luoghi e le strutture di questi mondiali.

Proprio Benetton è reduce da alcuni maliziosi rumors che vedono il matrimonio con Deborah Compagnoni finito. A lanciare per primo l'indiscrezione Dagospia, che riportava quattro pagine del settimanale di Alfonso Signorini come prova. Nella parte dedicata al figlio di Luciano Benetton, "non c'è una riga che fa cenno all'ex regina dello sci, solo le foto dei 3 figli". Un dettaglio che ha fatto rizzare le orecchie a Roberto D'Agostino: "Dal cucuzzolo della montagna, scivolando sugli sci, è giunto alla fine il matrimonio", scriveva Dago. Compagnoni e Benetton stanno insieme dal 1997 e si sono sposati nel 2008. Negli ultimi anni sono circolate insistentemente le voci di una rottura, sempre smentita dai diretti interessati. Se dunque la Gregoraci è "single", come da lei ribadito anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, lo stesso non si può dire di Benetton.

Né lui né la consorte hanno infatti confermato o smentito i gossip sul loro conto. Neppure la foto che immortala l'imprenditore con la Gregoraci basta ad avanzare diverse ipotesi, anche se Dago si chiede "cosa ci fa la showgirl", ma soprattutto descrive Benetton come "fresco di rottura con Deborah Compagnoni". Sarà vero? Chissà.

