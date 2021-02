Belen Rodriguez, “l'imbarazzo”: dove l'hanno beccata a Milano, c'entra Caterina Balivo

24 febbraio 2021 a

Caterina Balivo non ha rinunciato a festeggiare il suo compleanno. Ovviamente adeguandosi alla triste attualità dominata dall’emergenza Covid: i festeggiamenti stavolta non hanno avuto nulla a che vedere con quelli dello scorso anno, quando per i 40 anni la conduttrice televisiva si era divertita tra canti, balli, baci e abbracci. Stavolta la Balivo si è limitata a festeggiare il compleanno tra le braccia del marito e con qualche amica, compresa Belen Rodriguez.

“L’imbarazzo”, è la didascalia scelta dall’ex conduttrice di Vieni da me per accompagnare uno video che ritrae proprio la showgirl argentina e le altre amiche davanti a una torta, mentre incitano Caterina a spegnere le candeline. Tra le più divertite c’è ovviamente proprio la Rodriguez. La Balivo ha anche pubblicato un video in cui ha ringraziato tutti i suoi follower per gli auguri che le hanno fatto.

Tra l’altro in tale video si mostra in intimità con il marito Guido Maria Brera, davanti al mare della loro casa in Toscana: i due si stringono forte, a conferma di un legame fortissimo. Non a caso la Balivo ha lasciato Vieni da me, che la teneva impegnata tutti i giorni dal lunedì al venerdì, proprio per passare più tempo con il suo compagno di vita. Recentemente è tornata in tv con Il Cantante Mascherato nel ruolo di giudice, sempre su Rai1.

