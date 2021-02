Grande Fratello Vip, Dayane Mello "fredda da far spavento". Dai corridoi Mediaset una bomba sulla brasiliana

24 febbraio 2021 a

“Il gelo, la lucidità, la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fa spavento": così l'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, si è espressa su Dayane Mello, una delle finaliste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo la Cascella, la modella brasiliana è una grande stratega e il suo gioco la porterà addirittura alla vittoria del reality. "Unico obiettivo. Vincere. Lei ha fatto tutti i suoi ragionamenti, pensa che restando nella Casa il pubblico la farà vincere per quello che ha passato”, ha continuato l'opinionista su Instagram.

Per la Cascella, inoltre, tutto il percorso della Mello all'interno della casa sarebbe surreale. Soprattutto perché le sono piaciuti più concorrenti e alla fine si è detta innamorata di Rosalinda Cannavò. Sulla proposta di Samantha De Grenet, che ha chiesto di essere più indulgenti con la Mello per via del periodo difficile che sta passando, Karina ha detto: "Ha perso suo fratello, è rimasta nella Casa: scelta sua, quindi deve essere compatita per qualsiasi cosa lei faccia? La scelta di restare non può giustificare tutto…".

"L’incoerenza, la falsità e questi sentimenti pronunciati così con una leggerezza eccessiva. Sentimenti a comando. Ci sono persone che lottano davvero per farsi accettare e non è giusto inventarsi amori così a caso, perché in quel momento c’era il bisogno”, ha proseguito sul suo profilo l'opinionista. Il duro commento di Karina Cascella contro Dayane Mello è solo l'ultimo di una serie di attacchi che la modella sta ricevendo per il suo comportamento all'interno della casa.

