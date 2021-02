Grande Fratello Vip, la voce esplosiva su Walter Zenga. "Ha preso un aereo da Dubai". Il figlio Andrea appena uscito, un terremoto

Francesco Fredella 26 febbraio 2021 a

Una vera bomba: Walter Zenga incontrerà oggi i suoi due figlia, Niccolò e Andrea. Si tratta di un'indiscrezione che giunge alle nostre orecchie. Infatti, il portierone dell'Inter si è messo in viaggio da Dubai per arrivare in Italia. Torna, così, definitivamente, il sereno nella famiglia Zenga dopo i dissapori degli ultimi anni. Il Grande Fratello vip è stato terapeutico, come del resto lo è stato Live non è la d'Urso con il portierone che ha sfidato cinque agguerritissime sfere uscendone vittorioso. La stampa ha scritto la loro storia, raccontando ogni particolare inedito di tutta la vicenda. Manca l'ultimo tassello, quello più atteso: il riavvicinamento.

Pace fatta. Da nostre fonti, gli Zenga si incontreranno nel pomeriggio di oggi. Ce lo dice una gola profonda e la notizia potrebbe presto fare il giro della Rete. Bocche cucite sulla location, ma Walter - subito dopo la sua partecipazione lampo al Grande Fratello vip - ha deciso di mantenere la promessa fatta. "Io ci sarò", aveva detto. E così è stato.

Anche i suoi figli, Andrea e Niccolò, hanno fatto quel passo in avanti tanto atteso. Nella puntata di stasera del Grande Fratello vip, alla penultima puntata prima della finalissima, sicuramente verrà affrontato il tema Zenga. Un mega scoop? Le foto dell'incontro segreto tra Walter Zenga, Andrea e Niccolò. Sicuramente il direttore di "Chi" Signorini avrà dato carta bianca ai suoi paparazzi. Nelle prossime ore sapremo quello che accadrà: la vicenda, in questi ultimi mesi, ha lasciato tutti col fiato sospeso. Ma si tratta di una delle tante favole a lieto fine.

