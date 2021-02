Grande Fratello Vip, Alba Parietti e il dramma di Francesco Oppini: "Un dolore troppo forte. Mio figlio aveva solo 24 anni..."

27 febbraio 2021 a

Francesco Oppini è uno degli ex concorrenti più apprezzati del Grande Fratello Vip. Il suo passato, però, non è stato affatto semplice, come ha raccontato la madre Alba Parietti al periodico Mio. Il commentatore sportivo, infatti, ha perso la sua precedente fidanzata, Luana, a causa di un incidente. “Abbiamo superato momenti veramente difficili, come la morte della sua fidanzata Luana, nel 2006 – ha raccontato la Parietti - abbiamo rielaborato insieme la rabbia e l’accettazione di un dramma così forte per un ragazzo di appena 24 anni”.

Oppini, comunque, ha sempre potuto contare sull’appoggio della mamma, che gli è stata accanto in ogni momento. Alba Parietti, poi, parla nell’intervista anche di se stessa e del suo carattere esplosivo. Tant’è che riferendosi al figlio ha aggiunto: “Devo dire che è l’unico uomo che mi gestisce nella mia complessità di donna e di mamma. Il nostro rapporto si è evoluto e oggi siamo complici”.

“Oggi abbiamo piena fiducia l’uno dell’altra”, ha continuato la showgirl in merito al rapporto che la lega al figlio. La Parietti, inoltre, si è resa protagonista – qualche giorno fa – di uno sfogo inaspettato. Al Corriere della Sera, infatti, ha raccontato un dettaglio della sua vita privata: “Ho fatto l’errore di dire la verità, cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone. Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me”.

