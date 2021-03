Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e la storia con Zenga? "Una farsa": quel dettaglio clamoroso che scatena il sospetto

01 marzo 2021 a

Un dettaglio, basta un dettaglio per far impazzire i complottisti del Grande Fratello Vip. Nello specifico, il dettaglio è l'anello al dito che Rosalinda Cannavò (nome d'arte Adua Del Vesco) indossa nella foto scattata con Andrea Zenga, sua nuova fiamma. Un anello che però non le è stato regalato dallo stesso figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale Walter Zenga, ma dal suo ormai ex fidanzato storico Giuliano, con cui l'attrice ha trascorso tra alti e bassi e tira e molla gli ultimi 10 anni.

Basta questo a far gridare allo scandalo molti telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I più bacchettoni parlano di una mancanza di eleganza e di tatto nei confronti di Giuliano. Insomma, la nuova felicità sbattuta in faccia al fidanzato piantato in asso e per giunta in diretta nazionale davanti a milioni di italiani. Non il massimo, effettivamente.



Ma c'è chi, sicuramente con un tocco di perfida malizia, sospetta che in realtà il fatto di scattarsi una foto social con Zenga dimenticandosi di "cancellare" il passato, comunque ingombrante, non sia altro che la conferma che sia tutta una messinscena.

In altre parole, che la storia nata sotto i riflettori del GfVip sia stata tenuta in piedi finché entrambi erano in gara, e una volta eliminati durerà come il classico e proverbiale "gatto in tangenziale". A che pro, dunque, preoccuparsi di rendere unica la foto che ufficializza il rapporto tra Rosalinda e Zenga Junior fuori dalla casa, se quel rapporto fosse "finto"? I fan della coppia protestano con i più scettici, ma la verità è che chi vivrà, vedrà. In televisione, ovviamente.

