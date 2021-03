Grande Fratello Vip, drammatico risveglio per Rosalinda Cannavò: "Non è amore", la più dolorosa presa per i fondelli

01 marzo 2021 a

Dayane Mello non è innamorata di Rosalinda Cannavò, come lei stessa aveva rivelato qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip (tra poche ore, su Canale 5, la findalissima condotta da Alfonso Signorini). La modella brasiliana, arrivata fino alla finale del reality, in onda questa sera, ha ammesso: “Posso solo dire ‘Viva l’amore’. Meglio che non dico altro. Io sono innamorata ragazzi. Di chi? Volete sapere troppo, lo saprete…Rosina? No. Ve lo dirò. Pierpaolo lo sa già, qualcosina la sa…”.

La Mello, quindi, ha lasciato intendere che l'unico a sapere qualcosa di questo enorme mistero sarebbe l'ex velino di Striscia ed ex concorrente Pierpaolo Pretelli. Gli altri inquilini del GfVip, allora, hanno iniziato a fare molte domande alla modella, per cercare di capire di chi stesse parlando. Ma lei ha preferito non sbilanciarsi, dicendo che il suo presunto fidanzato sarebbe fuori dalla casa di Cinecittà: “Questa persona è fuori dalla casa del GfVip. No, non è Alfonso Signorini. Se è del GfVip? Sì, no…”.

Si tratterebbe, insomma, di qualcuno che è indirettamente o direttamente collegato al reality di Canale 5. Anche i fan del programma si sono fatti qualche domanda. L’ipotesi più gettonata è che Dayane Mello si stesse riferendo a un autore della trasmissione, con il quale è stata fotografata tempo fa.

