Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Voleva vincere? Ma vaff***". La frase intercettata contro Pretelli, si scatena il caos

Tommaso Zorzi esce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip da vincitore. L'influencer milanese non ha nascosto di essere soddisfatto e nemmeno sorpreso. Quotata infatti la sua vittoria. Zorzi, finita la puntata del programma di Alfonso Signorini, si è catapultato a festeggiare. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di immortalare ogni singolo momento. Ma c'è un video in particolare che ha fatto il giro del web al punto di diventare virale. Nel filmato si vede Zorzi prendere in mano il telefono di Francesco Oppini e dopo essersi un po’ sistemato i capelli e guardato intorno, sorridendo si è voltato verso l'amico al grido di “Voleva vincere lui ma vaf***..” riferendosi naturalmente al secondo classificato, Pierpaolo Pretelli.

Immediata la polemica. Ma Zorzi ha subito ammesso che si è trattata di una semplice battuta e non una gaffe vera e propria come invece credono in molti. L'influencer ha festeggiato tutta notte in albergo indossando un outfit a dir poco particolare: t-shirt verde militare, pantaloni cachi e i suoi immancabili tacchi vertiginosi rossi. Durante il suo "show", accompagnato dagli ex concorrenti, ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e, tra un balletto e l’altro, ha rivolto un gesto dell’ombrello alla telecamera dicendo: “Ho vinto! Toh!”.

Le percentuali infatti hanno dato Zorzi al primo posto durante tutta la durata della finalissima. L'influencer ha battuto nel duello finale prima Andrea Zelletta (con l'84 per cento dei voti), quindi Stefania Orlando (67 per cento) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68 per cento), che in precedenza aveva battuto a sorpresa l'altra grande favorita Dayane Mello. Tutti però hanno visto la vittoria del giovane più che meritata. Sarà lui a portarsi a casa i 100 mila euro in palio.

