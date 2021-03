Grande Fratello Vip, raptus di Antonella Elia: "Mi fate vomitare". La frase sbagliata, ecco chi brutalizza

03 marzo 2021 a

"Detesto il buonismo, i buoni mi fanno vomitare, ma non posso non complimentarmi con loro": Antonella Elia si è lasciata andare a un'intervista a cuore aperto a CasaChi dopo la finale del Grande Fratello Vip. E ha risposto alle critiche dei giornalisti che la hanno accusata di buonismo dopo la finalissima, lei che è sempre "cattiva". Pur tenendo fede al suo personaggio pungente e sopra le righe, l'opinionista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha poi speso delle belle parole per il vincitore Tommaso Zorzi, ma anche per la terza classificata Stefania Orlando. E poi si è difesa dai giornalisti, che scherzosamente l'hanno presa in giro sottolineando quanto sia stata buona, e non "cattiva" come al solito, durante la finale.

La concorrente che più di tutti ha affascinato la Elia è stata Dayane Mello. La modella brasiliana, infatti, è stata una delle protagoniste assolute del GfVip, anche se poi è arrivata solo quarta e non ha raggiunto la vittoria. A rendere ancora più attraente Dayane, secondo Antonella Elia, sono le sue origini sudamericane. "L’Amazzonia é la terra piú seducente del mondo, ieri quando ho visto Dayane in studio mi sono innamorata“. ha rivelato senza troppi giri di parole.

Sulla sua eventuale conferma per la prossima edizione del reality, l'opinionista ha detto di non avere alcuna certezza. "Non ne so nulla, Alfonso non mi ha detto nulla. Diciamo che una conferma sarebbe gratificante per il mio ego - ha dichiarato - però è anche vero che se fai un lavoro una volta poi lo devi fare per tutta la vita, questo è il processo televisivo: fai una trasmissione e poi la fai per i successivi x anni. Per cui non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco perché magari si decide per altro”.

