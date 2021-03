Grande Fratello Vip, la foto che fa scattare gli insulti contro Dayane Mello e Patrizia De Blank: "Iene"

03 marzo 2021 a

Il Grande Fratello Vip ha finito la messa in onda, ma non si placano le polemiche. Al centro questa volta Patrizia De Blank e Dayane Mello. Ai telespettatori non è infatti andato giù l'abbraccio che la Contessa ha rivolto alla finalista, appena uscita dal programma di Alfonso Signorini. Abbraccio immortalato poco dopo da uno scatto pubblicato dalla stessa De Blank: "Con il mio amore Dayane Mello. Vi mandiamo un grande bacio e grazie ancora a tutti", è il commento. che ha scatenato i fan: “Iene - scrive un utente su Instagram -, chi si assomiglia si piglia”. A intervenire ci ha pensato però Giada, figlia della De Blank.

“Mi spiace deluderti, ma a mia madre al contrario di ciò che scrivi tu, le vogliono bene tutti i concorrenti ci sarà un perché se si è portata a casa delle amicizie e dei veri rapporti umani -ha tuonato -. Fossero tutte le persone senza maschere nella vita…”. E ancora: “Ma la conosci per dire che è una iena ? Veramente le persone che neanche conoscono personalmente il cuore delle persone e parlano male mah”.

D'altronde la modella brasiliana è stata una dei personaggi più divisivi della casa più spiata d'Italia. Non sono mancate infatti critiche dopo la lite con Rosalinda Cannavò. L'attrice siciliana ha infatti intrapreso una storia d'amore con Andrea Zenga, mandano la Mello su tutte le furie. Il motivo? Dayane si è sentita esclusa, poco coinvolta e ha piazzato un muro nei confronti della siciliana. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nomination che Dayane ha dato alla Cannavò. Questi dunque i comportamenti che hanno reso la Mello una finalista controversa: da una parte chi l'avrebbe voluta vedere vincere, dall'altra chi non l'avrebbe fatta arrivare nemmeno in finale.

