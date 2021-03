Live Non è la D'Urso, Antonella Elia sconcertante: "Sì, è il mio amante". Indiscrezione privatissima

08 marzo 2021 a

"Sono una cafona". Antonella Elia ospite di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso torna sulla durissima lite con Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip. Alla frase denigratoria sui chili in più (ignorando che il tutto fosse legato al tumore affrontato qualche mese prima dalla De Grenet) sono seguite altre schermaglie tra l'opinionista e la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e finito la scorsa settimana, con la vittoria di Tommaso Zorzi.

Samantha ha quindi rivelato di non parlarsi più con la Elia. Le due, insomma, non si salutano nemmeno. Quello che sembra un segnale distensivo da parte della Elia, però, si rivela un'altra stilettata: "Io sono una cafona e quindi ho reagito da cafona... Sono io che sono scesa al suo livello", spiega in studio dalla D'Urso.

E sullo scivolone nella casa di Cinecittà, la Elia gela Carmelita: "Tanto non lavorerò più probabilmente". La D'Urso però prova a rassicurarla, ribadendo che nelle sue trasmissioni ci sarà sempre spazio per lei. Sorpresa "intensa" per l'ex valletta di Mike Bongiorno quando nell'ascensore incontra Pietro Delle Piane, il compagno con cui ha rotto dopo la partecipazione a Temptation Island. Lui le chiede scusa per gl insulti e gli errori commessi, ma lei si dice non ancora pronta per perdonarlo. Il rapporto però non è chiuso: "È il mio amante", conferma auna esterrefatta D'Urso.

