Live-Non è la d'Urso, Alba Parietti furiosa: sparlano di lei dietro le quinte e sente tutto, clamoroso a Canale 5

Nel dietro le quinte di Live-Non è la d'Urso è accaduto l'impensabile. A raccontarlo è il settimanale Chi che parla di un'Alba Parietti alquanto irritata. Tutta colpa di alcune frasi udite nei corridoi del programma di Canale 5. La Parietti era infatti in attesa di entrare in studio quando ha sentito parole poco carine nei suoi confronti. A quel punto - svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini - è tornata indietro e si è affacciata al camerino dicendo: "Almeno abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via". A chi si riferisse non è dato sapersi, ma giura chi ha visto la scena che la Parietti fosse a dir poco furiosa.

Di certo la conduttrice non poteva avercela con Stefania Orlando. Entrambe, proprio nel camerino, si sono lasciate andare a un selfie. A scattarlo la stessa Parietti che ha commentato così su Instagram: "Non ho resistito, anche se mezza struccata, mi sono fatta una foto con la queen. Anche perché notoriamente Queen non morde Queen". Meno distesi i rapporti con Karina Cascella.

In un faccia a faccia da Barbara d'Urso le due se ne sono dette di ogni. "Non mi piaci. Hai un ego smisurato. Tra me e te non c’è nessuna differenza. Come si chiama la trasmissione dove sei ospite stasera? Live Non è la d’Urso? E io dove sono, alla Corrida?”, ha tuonato la Cascella dando il via a un botta e risposta senza mezzi termini. “Hai presente la differenza tra il guardalinee e Maradona? Ecco, è questa”, ha replicato a sua volta la Parietti facendo calare il silenzio in studio.

