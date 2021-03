Live Non è la D'Urso, Antonella Elia su Pietro Delle Piane: "Non mi importa se mi tradisce". La massacrano tutti

Francesco Fredella 15 marzo 2021 a

Nel mirino da due anni, praticamente da quando in diretta al Grande Fratello Vip scoppiò un mega bacio che fece sognare tutti. Ora Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane dopo presunti tradimenti. "A me lui piace, non mi importa se mi ha tradita o meno", tuona la Elia. Ma poi, a Live Non è la D'Urso, arriva l'endorsement di Simona Izzo: "E' un bravissimo attore", riferendosi a Delle Piane. Quindi la stoccata definitiva alla Elia: "Sei terrificante e cattivissima". Simona Izzo spara a zero e cala il gelo.

Pietro e Antonella per due mesi e mezzo non si sono visti e sentiti. "Stavo male senza di lui", continua la Elia contro cinque agguerritissime sfere. Tutte rosse. La D'Urso annuncio l'arrivo della De Grenet (non prevista in un incontro faccia a faccia con la Elia). "Mi sta antipatica", dice la Elia.

Ma Pietro Delle Piane sbotta dopo il giudizio di Rita Dalla Chiesa. "Ho visto Antonella soffrire a Temptation island. Non l'ho vista felice. Antonella, Pietro non è adatto a te", tuona Rita. E Delle Piane va, stranamente, su tutte le furie.



Ora, però, le polemiche sono tutte sul carattere fumantino della Elia. Un mistero, un modo di comportarsi che non piace a molti personaggi della tv. La Elia litigò con Mike Bongiorno e poi con la Bonaccorti ai tempi di Non è la Rai.

