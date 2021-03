Elisabetta Gregoraci non si è ripresa dal GF Vip: "Ancora oggi...", cosa ha tenuto nascosto per mesi

16 marzo 2021 a

La partecipazione al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci non è stata affatto una passeggiata. Lo ha svelato lei stessa nel corso di una diretta su Instagram insieme agli ex coinquilini Stefania Orlando e Francesco Oppini. La showgirl ha raccontato di essersi divertita molto all’interno della casa, ma ha anche parlato di alcune difficoltà. La percezione del tempo in primis. Secondo lei, infatti, “il tempo era dilatato” all’interno del reality: “Non era facile”.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato anche che per lei i momenti più duri arrivavano di domenica, perché pensava spesso al figlio Nathan. Mentre sul ritorno alla vita di sempre, dopo l’uscita dal GfVip, ha raccontato: “Ancora oggi sono distrutta. È stato un po’ difficile”. Una frase che lascia intendere che la showgirl non si sarebbe ancora ripresa del tutto.

“Adesso mi sento più leggera”, ha dichiarato ancora Elisabetta Gregoraci. Ricordando le sue sensazioni mentre sedeva in studio al fianco dei concorrenti eliminati e del conduttore Alfonso Signorini, la showgirl ha detto che non le sembrava vero di aver vissuto un’esperienza così intensa, perché guardata da fuori appariva come davvero difficile. Nessuna parola, invece, su Pierpaolo Pretelli, l'inquilino con cui ha legato di più all'interno della casa. Dopo l'uscita della Gregoraci, però, l'ex velino di Striscia la Notizia ha iniziato una nuova relazione con Giulia Salemi. Adesso pare non scorra buon sangue tra i due.

