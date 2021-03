Elodie? Prima così, poi via il cappotto: pizzicata in mezzo alla strada così, roba da mozzare il fiato

17 marzo 2021 a

Dopo il Festival di Sanremo, dove ha incantato con i suoi look, con la sua grinta, con la sua bellezza e soprattutto con la sua voce, Elodie è un po' sulla bocca di tutti. Alla kermesse dell'Ariston, questa volta, si è presentata in veste di co-conduttrice per una serata al fianco di Amadeus e Fiorello, insomma non in veste di concorrente. Ha commosso, Elodie, per un lungo monologo sulle sue origini, sulla sua infanzia difficile, sul ruolo delle donne. Ha commosso e ha conquistato tutta Italia: promossa a pieni voti e un po' a tutte le latitudini.

Scontato, insomma, che ora i paparazzi siano sulle sue tracce. Compresi, ovviamente, quelli di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. E i fotografi la hanno pizzicata, più felice, bella e sorridente che mai, insieme al suo compagno, il rapper Marracash. La coppia è stata seguita e pedinata per le strade di Milano, tutte le fotografie nel numero del rotocalco in edicola. Ed ecco che Elodie prima coccola Marracash, dunque i due si salutano con un bacio, curiosamente senza togliere la mascherina. Unico sguardo imbronciato, da parte di Elodie, quando si rende conto del paparazzo che le scatta una foto mentre lei fuma una sigaretta.

Elodie e Marracash si sono incontrati nel 2019, in occasione del singolo Margherita. E due anni dopo, la coppia procede a gonfie vele. Negli ultimi giorni, dopo il Festival di Sanremo, si è parlato di Elodie anche per le sue repliche a un gruppo di haters, che la hanno attaccata riproponendo un suo vecchio video, ai tempi di X-Factor. L'artista è stata dileggiata per il suo look di quel tempo, insomma la consueta schifezza dei leoni da tastiera. Esemplari, però, le risposte fornite dalla stessa Elodie ai fessi che perdevano tempo a prenderla per i fondelli, così come potete leggere nell'articolo qui sotto.

